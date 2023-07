Eine 40-jährige Frau aus Villach hat fast ein Jahr lang das gesamte ihr anvertraute Sparvereinsgeld eines Cafés aus dem Stadtgebiet von Villach nachweislich in ihr Vermögen übergeführt. Das berichtet die Polizei am Sonntag in einer Aussendung.

Fremdes Geld verzockt

Anschließend hat sie durch mehrere misslungene Kryptoinvestments das gesamte Geld verloren, heißt es weiter. Nach umfangreichen Ermittlungen durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Villach konnte die Beschuldigte vernommen werden. Sie ist im Wesentlichen geständig. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.