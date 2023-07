Die PR-Agentur für Tourismus, Hotellerie und Spitzengastronomie - Art - hat einen der neuesten Infinitypools der Region Villach gleich zu einem der schönsten im Alpenraum gemacht. Der 20 Meter lange Außenpool des Vier-Sterne-S-Hotels Karnerhof am Faaker See hat es den Testern angetan. "Die kärntnerisch-slowenische Bergwelt mit dem markanten Mittagskogel im Blick, den türkisblauen See zu Füßen: Die Aussicht von Familie Karners Vier-Sterne-S-Hotel ist einfach ganz großes Kino", werden die Vorzuüge aufgelistet.