Der Zwischenfall ereignete sich Sonntag am frühen Nachmittag bei einer Tankstelle in Velden am Wörthersee. Sowohl der Lenker als auch ein Angestellter der Tankstelle reagierten geistesgegenwärtig.

Bei einer Tankstelle in der Gemeinde Velden am Wörthersee kam es am Sonntag zu einer brenzligen Situation. Aus bisher unbekannter Ursache war dort der Pkw eines 44-jährigen Steirers gegen 13 Uhr in Brand geraten. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig von der Tankstelle wegfahren.

Ein Angestellter der Tankstelle war mit zwei Handfeuerlöschern schnell zur Stelle und konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Höhe des Schadens am Pkw ist nicht bekannt.

Auf Autobahn

Gegen 19 Uhr geriet der Pkw eines 22-jährigen Klagenfurters auf der A 10 im Bereich Spittal an der Drau während der Fahrt aus bisher unbekannter Ursache ebenfalls in Brand. Der Mann konnte sein Fahrzeug noch in eine Pannenbucht lenken und rechtzeitig aussteigen.

Kurz danach stand der Pkw in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehren St. Peter-Spittal und Spittal/Drau konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Personen kamen nicht zu Schaden.