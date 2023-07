Erneut mussten in Kärnten Einsatzkräfte die Scheiben eines Fahrzeuges einschlagen, um ein Kind zu retten. Am Dienstag sperrte sich ein Kind in Klagenfurt selbst ein. Heute, Samstag, war vermutlich ein technischer Defekt dafür verantwortlich, dass die Feuerwehr in Stockenboi die Seitenscheibe eines Pkw einschlagen musste, um ein Kind zu befreien.

Nach Auskunft der Mutter, eine 37-jährige Urlauberin aus der Steiermark, schnallte sie ihr ein Jahre altes Kind im Kindersitz an, schloss die Fahrzeugtüre und wollte anschließend an der Fahrerseite wieder einsteigen. Die Türen ließen sich allerdings nicht mehr öffnen. Die Zentralverriegelung reagierte nicht.

Das befreite Kind wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend von der Mutter zur Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.