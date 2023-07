Betritt man das seit Donnerstag neu eröffnete Haus Klemens in Maria Elend/Podgorje in der Gemeinde St. Jakob im Rosental/Šentjakob v Rožu wird schnell klar: Das ist ein Ort der Inklusion, an dem sich die Klientinnen und Klienten wohlfühlen, denn die 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strahlen Herzlichkeit, Empathie und Ruhe aus.