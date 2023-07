Ein 19-jähriger Motorradlenker aus Niederösterreich fuhr am Sonntag gegen 11.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in die letzte Kurve vor dem letzten Parkplatz Nr. 11 am Dobratsch im Gemeindegebiet von Bad Bleiberg, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit der Leitschiene.

Der Fahrer wurde kopfüber über die Leitschiene katapultiert, überschlug sich mehrmals, traf auf einen Felsbrocken und blieb circa 30 Meter von der Unfallstelle entfernt im Abhang liegen. Die Erstversorgung wurde durch einen Freund des Verunfallten und das Team des Rettungshubschraubers RK1 durchgeführt.

Danach wurde das Opfer mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Villach zur weiteren Behandlung und weiteren Untersuchung geflogen. Das Motorrad blieb auf der Straßenseite liegen und wies lediglich leichte Beschädigungen auf.