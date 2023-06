Mit einem starken Verkehrsaufkommen und Staus rechnet der Autofahrerklub ÖAMTC in Hinblick auf das bevorstehende lange Wochenende. Am Donnerstag ist Fronleichnam, schon ab Mittwoch werden sich viele Kurzurlauber in Richtung Süden begeben. Aber auch in die entgegengesetzte Richtung wird spätestens ab Freitag mit Staus gerechnet. Denn in Bayern und Baden-Württemberg enden die zweiwöchigen Pfingstferien.

Früher als erwartet, staute es sich aber auch schon am Dienstag. Laut Antenne Kärnten gab es Dienstagnachmittag Stau vor dem Karawankentunnel. Grund war Verkehrsüberlastung aufgrund einer Tagesbaustelle. In Richtung Slowenien musste man gegen 16 Uhr Wartezeiten von einer Stunde und mehr in Kauf nehmen. Bei der Einreise nach Österreich dauerte es sogar zwei Stunden länger. Ausweichen ging über den Loiblpass, den Wurzenpass oder über Tarvis und die A 2.