Mit einem starken Verkehrsaufkommen und Staus rechnet der Autofahrerklub ÖAMTC in Hinblick auf das bevorstehende lange Wochenende. Am Donnerstag ist Fronleichnam, schon ab Mittwoch werden sich viele Kurzurlauber in Richtung Süden begeben. Aber auch in die entgegengesetzte Richtung wird spätestens ab Freitag mit Staus gerechnet. Denn in Bayern und Baden-Württemberg enden die zweiwöchigen Pfingstferien.