Tumulte in Lokal

Frau biss Mann in den Arm und zeigte der Polizei ihren nackten Hintern

In der Villacher Innenstadt ist es in der Nacht auf Sonntag zu kuriosen Szenen gekommen. Eine 33-Jährige attackierte ohne ersichtlichen Grund ihren Bekannten mit einem Stuhl und biss ihm in den Oberarm.