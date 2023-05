Wie leben andere Menschen? Wie ticken andere Kulturen? Seine Neugierde, sagt Markus Raunig, war es, die ihn schon während seines BWL-Studiums an der Wirtschaftsuni Wien in andere Länder verschlagen hat. Praktika machte er unter anderem in Malaysia, Südkorea und Kanada. Für seinen früheren Arbeitgeber, den Konsumgüterkonzern Henkel (zu dem Marken wie Persil, Pril, Somat, Schwarzkopf, Schauma oder Pattex gehören), war Raunig fast drei Jahre lang in Serbien, dann in der Türkei und im Baltikum, sieben Jahre in Warschau, drei Jahre zuletzt als Geschäftsführer in Spanien.