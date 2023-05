Als "Lumy" ist die 21-jährige Tabea Lukatsch bereits seit einer Weile als Sängerin aktiv. Nun hat sie mit dem Hermagorer DJ Naazuk alias Chrisjan Wendling auf Spotify ein Cover des bekannten Popsongs "Pokerface" von Lady Gaga veröffentlicht.

Eigentlich sei anfangs alles eine "Spielerei" gewesen: "Wir wollten einfach mal schauen, was wir mit meiner Stimme machen können. Chrisjan war dann so begeistert davon, wie gut meine Stimme dazu gepasst hat – da hat sich dieser gemeinsame Song einfach ergeben", so die 21-Jährige im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Ausgelegt sei der Track vor allem auf Dance, die beiden hätten ihn einfach neu interpretieren wollen. "Dass der Song dann so kurzfristig released worden ist, war für uns alle eine Überraschung", so die 21-Jährige, die an der Uni Klagenfurt Englisch auf Lehramt studiert.

DJ Naazuk hat bereits mehrere (Cover-)Songs veröffentlicht, auf Spotify erreicht er damit monatlich mehr als 16.000 Hörerinnen und Hörer. Am Track ebenfalls mitgewirkt hat der deutsche Produzent Roft3x.

"Wondering why": Erster eigener Song im August

Bei Coversongs soll es allerdings nicht bleiben. Bereits seit einiger Zeit arbeitet Lukatsch, die seit ihrem dritten Lebensjahr singt, auch an eigenen Liedern. Am 25. August soll ihre Single "Wondering why" erscheinen. Auch ein Track mit dem Titel "It's you" ist derzeit in Planung.

Mit von der Partie ist auch hier Christjan Wendling. "Manchmal schreibe ich zuerst den Text und er macht die Melodie dazu oder andersherum. Wir sind da schon ein eingespieltes Team." Gearbeitet wird meist an den Wochenenden, dafür ziehen die beiden sich in Wendlingers Studio in Hermagor zurück.

Inspiration am Motorrad

Wenn Lukatsch nicht gerade singt oder eigene Songs schreibt, findet man die Villacherin auf ihrem Motorrad. "Unterwegs bekomme ich so viel Inspiration für eigene Texte, weil der Kopf einfach frei ist." Für die Zukunft hat die junge Frau übrigens große Pläne, denn mit der Musik würde sie gerne auch beruflich durchstarten: "Das wäre schon mein großer Traum."