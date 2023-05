"Lange hätte sie nicht mehr durchgehalten. Sie war mit ihrer Kraft schon ziemlich am Ende", sagt Alexandra Grunow, Gründerin des K9 Experts-Suchhundezentrums. Am Sonntag ging "Mimi", eine zwei Jahre alte Havaneser-Hündin, schließlich in die Lebendfalle - in der Nähe von Tarvis. 14 Tage zuvor war die Hundedame in Thörl-Maglern weggelaufen. Schon damals hatte sie eine bewegte Geschichte hinter sich. Ihre Besitzer mussten nämlich ins Pflegeheim, "Mimi" konnte nicht mit und kam zu einer neuen Familie. Grunow: "Dort ist sie nach zwei Tagen aus dem Fenster im ersten Stock gefallen und dann in Panik davongerannt."