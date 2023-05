Ma Vida. Es geht ums Leben. Mit all seinen Schattierungen darf es sein, mit allen Bedürfnissen soll das Individuum in den Mittelpunkt gerückt werden. Auf 15.000 Quadratmetern verwirklichte sich der Kärntner Unternehmer Gerhard Mosser 2018 in Velden mit dem ersten Mavida Park in Österreich seine Vision eines hochmodernen und persönlichen Demenzzentrums. Fünf Jahre später erfolgt morgen im Mürztal die Grundsteinlegung für das zweite gleichartige Pflegeareal. Auch in der Steiermark will Mosser 16 Millionen Euro investieren, um eine der größten Wachstumsbranchen einen Schritt weiter in die Zukunft zu führen.