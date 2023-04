Der erste Teil des Plans ist aufgegangen. Mit einem Protestkonzert gegen das Veranstaltungsverbot hat der Kulturhof in Villach am Karfreitag Polizei und Vertreter des Magistrats angelockt. Unterbunden wurde die Show der Band Dÿse nicht, die Chemnitzer durften ihr Konzert trotz in Kärnten gesetzlich festgeschriebenen Verbots bis zum letzten Song durchziehen. "Wir haben keine Kriminaltat begangen und es war keine Gefahr in Verzug", sagt Kulturhof-Gründungsmitglied Martin Dueller.