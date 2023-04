Im März sind zwei Luchse in Norditalien in den Julischen Alpen in die Freiheit entlassen worden. Ein Luchsweibchen hat es nun bis nach Kärnten geschafft. Wie Villachs Bezirksjägermeister Wolfgang Oswald bestätigt, wurde der Luchs von einer Wildkamera im Bereich Paternion fotografiert. "Grundsätzlich sind wir Luchse gewöhnt und haben mit ihnen kein Problem. Die Stückzahl ist nicht sehr hoch. Sie sind sehr scheu, man spürt sie nicht", sagt Oswald.