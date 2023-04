So streng wie Kärnten ist in Österreich sonst niemand. Das Veranstaltungsverbot am Karfreitag ist nicht nur im Gesetz festgeschrieben, es verordnet auch noch den halben Samstag (bis 14 Uhr) Ruhe. Darunter fällt auch der Sport. Auf Kärntens Fußballplätzen rollt heute im Gegensatz zu Wien oder Oberösterreich nichts. Gleich strenge Regeln gibt es in Kärnten noch für den 24. Dezember.