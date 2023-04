"Der Frühling ist bei uns schon voll zu spüren", sagt Emanuel Liechtenstein, Leiter des Tierparks Rosegg. Er freut sich über das erste Waldrapp-Küken, das in dieser Woche geschlüpft ist. Und das - welch lustiger Zufall - just an jenem Tag, an dem der Storch nach Rosegg zurückgekehrt ist. Da soll noch einer sagen, der Klapperstorch bringt nicht die Kinder!