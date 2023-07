Der Kirchtag startet bald

Die feierliche Eröffnung des Villacher Kirchtags mit Gottesdienst und Bieranstich ist am Sonntag. Der Eröffnungsgottesdienst wird von Stadtpfarrer Richard Pirker zelebriert. Musikalisch umrahmt die Sängerrunde Fellach-Oberdörfer unter der Leitung von Steffen Sack. Auch der Bläserchor und der Jakobskantor unter der Leitung von Kirchenmusiker Klaus Waltritsch verleiht der Tradition sein klangliches Element.

Die festliche Eröffnung mit Bieranstich, Musik und Tanz erfolgt um 11.30 Uhr am Rathausplatz. Es spielt die Villacher Kirchtagsmusi und es tanzen die Volkstanzgruppen Villach. Im Anschluss gibt es den Kirchtagsauftanz mit „Die Jungen Wernberger“. Alle Infos zum diesjährigen Kirchtag: www.villacherkirchtag.at/programm.

Villach.Stadthauptpfarrkirche/Rathausplatz, So., 30. 7., ab 10 Uhr.

Rettls Romantik Kirchtag auf der Burgruine

Ein buntes Showprogramm, außergewöhnliche Trachten und kulinarische Hochgenüsse erwartet die Gäste beim All-Inclusive-Abend im ganz besonderen Rahmen. Die Stiegen der Burgruine werden zum Laufsteg und die Bühnen werden von der Crème de la Crème gerockt.

Finkenstein. Burgruine, Fr., 28. 7., ab 18 Uhr,

Karten unter: www.rettl.com

Rettls Romantik Kirchtag © Veranstalter

Kunsthandwerksmarkt in Velden am Wörthersee

Hochwertig und vielfältig ist das Angebot beim Kunsthandwerksmarkt in Velden. Viele Aussteller aus ganz Österreich bieten eine bunte Palette

von künstlerischen Arbeiten. Organisiert wird der Markt

vom Instrumentenbauer Kurt Kostynski aus Köstenberg.

Velden. Strandpark vor dem Falkensteiner Schlosshotel,

Do., 27. 7. bis So, 30. 7., jeweils ab 11 Uhr.

Veldener Kunsthandwerksmarkt © Veranstalter

"die halb.schwestern" rocken am See

„die halb.schwestern“ sind eine Band mit Ursprung

aus Kärnten. Das Repertoire erstreckt sind von Deutsch-Pop bis Deutsch-Rock und teilweise sind Hard-Rock-

Elemente dabei. Sie präsentieren auch eigene Songs, die richtig unter die Haut gehen, und so sorgt die weltoffene Band mit ihrer Diversität und Kreativität für jede Menge Stimmung.

Finkenstein. Cafe Seerose am Aichwaldsee, Fr., 28. 7.,

19 Uhr, Tel. 0660- 191 93 32