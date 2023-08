Sommergefühl in der Stadt

Nach einwöchiger Kirchtagspause startet wieder das Villacher Wohnzimmerprogramm in stimmiger Atmosphäre. Im Rahmen von „Freitracht meets Honky Tonk“ erklingen am Freitag jeweils von 18 bis 21 Uhr fetzige Rhythmen: im Restaurant La Piazza -Die Guiteros, im Café Wohnzimmer - Elisabeth Kreuzer, im Sweet & Delicious - Ehrlich und im Café Stern - DJ Daniel Kern. Wie immer schießen freitags ab 21.30 Uhr die Wasserfontänen aus der Drau empor. Highlight ist das Sommermusical „Flying Opera“ nach E. T. A. Hoffmann mit der Musik von „Naked Lunch“. Täglich am Rathausplatz um 20.30 Uhr bis einschließlich Samstag.

Villach. Villacher Innenstadt, Fr., 11. 8., ab 18 Uhr. Details unter:

www.villach.at/stadtmarketing

Großer Kunstmarkt am Ossiacher See

Die Kunsthandwerker geben sich in Ossiach wieder die Ehre. Seit über 30 Jahren organisieren Heidi und Jean Luc Lenoble den Markt mit Ausstellern aus zehn Ländern. Zu bewundern und zu kaufen gibt es Werke aus Keramik, Glas, Holz, Metall, Leder, Textilien und Bilder. Das Flair mit Musikern, Straßenkünstlern und Schaustellern lockt alljährlich tausende Besucher an.

Ossiach. Zentrum, Sa., 12. 8. bis Di., 15. 8., täglich von 10 bis 22 Uhr, Sonntag bis 20 Uhr.

Heidi und Jean Luc Lenoble © Schusser

Poetinnen und Poeten aus ganz Österreich

Bei der mittlerweile jährlichen Dichterschlacht „Slam if you can“ performen Poeten aus ganz Österreich ihre Texte. Ob Lyrik, Prosa, Reime, für jeden ist etwas dabei. Wer mitmachen will, meldet sich unter info@slamifyoucan.at oder bis 30 Minuten vor Beginn des Events.

Finkenstein. Café Seerose, So., 13. 8., 18 Uhr, www.aichwaldsee-cafeseerose.at

Noch kann man sich für "Slam if you can" anmelden © Veranstalter

Künstler Alfred Radl hilft Hochwasseropfern

Vor zwei Jahren bat er um Spenden für Nachbar in Not, nun möchte Kunstmaler Alfred Radl Unwettergeschädigten helfen. Er stellt seine Aquarelle, Akte, Abstrakte und Fotos zur Verfügung. Er verkauft seine Werke zum halben Preis, der Erlös geht an „Österreich hilft Österreich“.

Arnoldstein. Galerie7, Riegersdorf 57, tägl. von 9 bis 21 Uhr,

Tel. 0664-170 24 92, www.galerie7.at