Eine Ode an den Fisch

Der heimische Fisch erhält beim Fischfest in Feld am See seinen gebührenden Stellenwert. Fisch-Gourmets kommen beim Fischfest in Feld am See in dieser Woche voll auf ihre Rechnung. Sie haben ein beeindruckendes Angebot zur Auswahl. Von Steckerlfisch, Paella, Smokey Fish, Räucherforelle, Kärnta Laxn, Bachsaibling und Lachsforelle über Fisch-Pasta bis hin zu köstlichen Fischbrötchen, ist alles mit dabei. Showkoch Marco Krainer verrät Tipps und Tricks in Koch-Workshops um 13, 15 und 17 Uhr. Um 11 Uhr gibt die Trachtenkapelle Feld am See ein Frühschoppenkonzert und ab 15.30 Uhr unterhalten die Kärntner Rebellen mit Live-Musik. Kärntner Kunsthandwerker bereichern das Fest mit Fischlederschmuck.

Feld am See. Dorfplatz, Sa., 15. 7., Eröffnung um 10 Uhr,

www.feldamsee.at

Rundwanderung mit vielen Höhepunkten

Es werden enge Jahrhunderte alte Schremmstollen erkundet und anschließend geht es mit der 68 Meter langen Rutsche in den Bleiberger Bergbau. Hier wird der blaue Nepomuk (regionaler Käse) und Kärntner Wein verkostet. Festes Schuhwerk und eine warme Jacke wird empfohlen.

Bad Bleiberg. Treffpunkt GH Bergwerk, Do., 13. 7., 13 Uhr,

Tel. 04242/575 71 28

Schremmstollen © Arthur Mrsel

Sommerkonzert der Alpenoberkrainer

Die „Alpskis“ geben am Freitag im Innenhof des Kloster Wernbergs ein Sommerkonzert. Moderiert wird der Abend von Danica Thaler-

Urschitz und Gerhard Lepuschitz. Besonders freut es Organisator Adam Müller, dass bei diesem Konzert auch die Alpski-Legenden Joze Burnik, Vinko Sitar, Edi Semeja sowie Ivanka Krasavec-Presern und Ivan Presern dabei sind. Karten (25 Euro): Kloster Wernberg: (04252) 2216 oder Adam Müller: 0676/3185577.

Wernberg. Kloster, Fr., 14. 7., 20 Uhr. Ersatztermin bei Schlechtwetter: Sa., 15. 7. ,20 Uhr.

Die "Alpskis" © Veranstalter

"Super Mario Bros. Film" im Kinosommer Villach

Unter freiem Himmel im Hof der Musikschule gibt es diesen Sonntag kostenlosen Kinospaß für Jugendliche von 14 bis 19 Jahren, die eine Jugendcard besitzen. Eine

Reservierung unter jugend@villach.at wird empfohlen. Der Start des Sommerkinos ist am 14. 7., es läuft bis zum 20. 8.

Villach. Widmanngasse 12, So., 16. 7., 21.15 Uhr, Programm: www.kinosommervillach.at