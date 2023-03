Ein ganz besonderer Pflegling hat Mittwochabend die Auffang- und Pflegestation der Adlerarena Landskron verlassen. Ein Uhu-Weibchen, das vor mehr als einem Jahr schwer verletzt kurz vor dem Oswaldibergtunnel auf der Tauernautobahn (A 10) bei Villach gefunden wurde. "So lange Aufenthalte bei uns sind eher selten", sagt Falkner Franz Schüttelkopf, Gründer der Adlerarena. Aber in der Pflegestation wollte man natürlich ganz sicher sein, dass der Uhu wieder fit genug ist, um in der freien Wildbahn zu überleben.