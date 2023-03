Sie ist 18 Jahre alt und schon Olympiasiegerin – und das in einer Disziplin, die für Frauen ungewöhnlich ist. Carina Modl aus Feld am See stellte bei der 15. Alpen-Adria-Waldolympiade in der Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach ihr Können mit der Motorsäge unter Beweis. Gefragt waren in den Kategorien „Kettenwechsel“, „Präzisionsschnitt“, „Kombinationsschnitt“, „Fallkerbschnitt“ sowie „Entasten“ nicht nur Geschick und Genauigkeit im Umgang mit der Kettensäge, sondern vor allem Schnelligkeit. Carina konnte sich in allen Disziplinen gegen Konkurrentinnen aus Österreich, Slowenien, Italien, Serbien und Tschechien durchsetzen und holte olympisches Gold. „Ich habe das noch nicht richtig realisiert. Vor allem, dass ich im Einzelbewerb und mit meinem Team erfolgreich war, ist super.“