Auch wenn es wie ein (schlechter) Witz klingt: Was einer Einheimischen (47) Donnerstagnachmittag in Arnoldstein passiert ist, lässt das Lächeln schnell gefrieren. Während die Frau auf der Kärntner Straße (B 83) Richtung Zentrum unterwegs war, wollte ein Schütze (56) mit einem Schrotgewehr vom Dachboden seines Hauses aus eine Taube vom Vordachsims schießen. Warum, darauf haben weder Polizei noch Kärntner Jägerschaft eine Antwort.



Was die Polizei aber weiß: Der Mann schoss in Richtung Straße und rund 100 Schrote trafen nicht das Tier, sondern die Autoseite der Frau. "Glücklicherweise hatte sie trotz 18 Grad das Seitenfenster geschlossen und die Schrotgarbe drang nicht ins Auto ein. Die Frau blieb völlig unverletzt. Sie selbst war es auch, die sofort die Polizei alarmiert hat", sagt Sprecherin Kristina Kapellari.