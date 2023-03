Raceboarderin Daniela Ulbing fällt für die letzten beiden Einzelrennen in dieser Weltcupsaison in der kommenden Woche in Rogla (PGS/15.03.) und Berchtesgaden (PSL/18.03.) aus. Nachdem sich die amtierende Vizeweltmeisterin im Parallelriesentorlauf vor den Titelkämpfen in Bakuriani (GEO) eine Blessur im linken Handgelenk zugezogen hatte, erlitt Ulbing nun bei einem Freizeitunfall auch eine Verletzung an der rechten Hand.