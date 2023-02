"Das war der bestbezahlte Urlaub meines Lebens", sagte Falco damals. Im Juli 1986 drehte Lisa Film in Kärnten die Komödie "Geld oder Leber". An der Seite von Mike Krüger und Ursela Monn spielte Hans Hölzel – in einer Nebenrolle, die ihm auf den Leib geschrieben war: Er mimte Falco.

Gedreht wurde hauptsächlich am Wörthersee. Auf der Burgruine Finkenstein gab Falco im Zuge der Dreharbeiten ein vierstündiges Konzert. "Falcos längstes Konzert" titelte damals das Jugendmagazin "Bravo". In den vier Stunden gab es allerdings nur einen Song des Popstars zu hören, nämlich "The Sound of Music". "Die Hauptkamera war in einem Hubschrauber, um das Konzert wirkungsvoll von oben aufzunehmen. Einige Male musste der Helikopter wegen des Windes seine Position ändern", schilderte Falco damals der "Bravo".

Das Konzert begann mit nur einer Zuseherin, Hauptdarstellerin Ursela Monn saß in den Zuschauerrängen. Später war die Burgarena Finkenstein dann voll. Und auch, wenn es nur einen Hit in Dauerschleife zu hören gab, waren es für viele Hunderte Kärntner Statisten, die als Zuschauer engagiert worden waren, unvergessliche Momente mit dem Popstar.

Heute vor 25 Jahren starb Hans Hölzel bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik.