In den Vormittagstunden sind am Sonntag zwei Frauen (26 und 52 Jahre alt) mit ihren Tourenski in Mooswald Richtung Mirnock aufgebrochen. Sie stiegen dabei lediglich einen Hang bis zur Baumgrenze hinauf, um im Tiefschnee wieder abzufahren. Die 26-Jährige stürzte dabei und verletzte sich so schwer, dass sie sich auch mithilfe eines Ersthelfers nicht geborgen werden konnte.

Vom alarmierten Rettungshubschrauber ARA 3 wurde ein Notarzt bei der Verunfallten abgesetzt, der die weitere medizinische Versorgung übernahm. Da eine Seilbergung ebenso wenig möglich war wie das Landen des Hubschraubers in der steilen Hanglage, wurde die Frau unter Mithilfe des am Boden befindlichen Notarztes und eines Polizisten in den im Schwebeflug wartenden Hubschrauber gehoben und so von der Unfallstelle abtransportiert. Die Verletzte wurde anschließend in das Krankenhaus Spittal/Drau geflogen.