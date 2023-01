Ein 56-jähriger italienischer Staatsbürger soll bei einem in Villach abgestellten Fahrzeug der österreichischen Post die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine gelbe Wollhaube entwendet haben. Außerdem riss der Mann das hintere Kennzeichen sowie das Marken-Emblem des Herstellers vom Fahrzeug.

Der Italiener konnte kurz nach der Tat von einer Streife der Polizei angehalten werden. Die genannten Gegenstände konnten dabei vorgefunden werden. In der Einvernahme zeigte sich der Mann nicht geständig. Nachdem die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Anzeige auf freiem Fuß verfügt hatte, wurde der Italiener, der keinen Wohnsitz in Österreich hat, über Auftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl fremdenrechtlich festgenommen und in das PAZ Villach verbracht.