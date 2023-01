Nach dem vierten Platz im ersten Slalom beim Snowboard-Weltcup im bulgarischen Bansko haderte Daniela Ulbing etwas mit sich. Der Anspruch an sie selbst ist inzwischen hoch, weil sie sich ihrer Stärken bewusst ist. „Grundsätzlich war es kein schlechtes Resultat, nur war ich einfach von mir selbst enttäuscht, da mir in zwei Läufen zu viele Fehler unterlaufen sind. Das hat mich ziemlich geärgert“, erklärt die Drobollacherin. Am Sonntag legte die Gewinnerin von Bad Gastein wieder eine Schippe drauf. Die Qualifikationssiegerin musste nur der starken Schweizerin und aktuellen Gesamtführenden Julie Zogg den Vortritt lassen.