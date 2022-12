Eine Jugendliche (16) aus Villach bestellte Anfang November 2022 bei einer deutschen Firma einen Papagei zum Preis von rund 380 Euro. In weiterer Folge wurde sie von einer Versandspedition in mehreren Mails zu weiteren Zahlungen aufgefordert. Leider mit Erfolg.

In fünf Transaktionen überwies die 16-Jährige insgesamt mehr als 2000 Euro an mehrere ausländische Konten. Als sie nach einiger Zeit feststellte, dass der Papagei nicht geliefert wurde und weder die Firma noch das Speditionsunternehmen auf Rückfragen reagierte, erstattete sie am Dienstag Anzeige.