"Schock-Salti", "Todesstürze" oder "Schädelfrakturen": Die Namen der Figuren, mit denen Nicole Schojer (37) und ihr Tanzpartner Sandro Spendier (28) vom Verein "Jailhouse" das Publikum in Staunen versetzen, sind furchteinflößend und spektakulär zugleich. Wer sich davon ein Bild machen will: Die weltbesten Tanzakrobaten sind dieses Wochenende in Villach zu sehen. Ermöglicht von Schojer und ihrem "Jailhouse"-Team, die den Rock 'n' Roll Akrobatik-Weltcup nach Kärnten gebracht haben.