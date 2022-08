Ein bisschen in Geduld üben mussten sich die Fans schon. Belohnt wurden sie dafür von einem bestens gelaunten Sido, der mit einer Stunde Verspätung die Bühne der ausverkauften Villacher Stadthalle betrat. Und sofort mit dem Song „Fuffies im Club“ loslegte, um dann in Folge den Leuten etwas mehr als eine Stunde lang ein bisschen das Gehirn durchzupusten. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Berliner Rapper geizte bei seinem Auftritt weder mit Lautstärke noch mit dröhnendem Bass, der selbst die inneren Organe leicht zum Vibrieren brachte. Ziemlich sicher hören die Fans, die in der ersten Reihe standen, heute noch ein leises Pfeifen im Ohr.