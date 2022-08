Zwei Oberkärntner lösten am Donnerstag auf dem Berg Luschari in Italien - nahe der Grenze zu Kärnten - den Notruf aus. Die beiden Männer aus Gmünd hatten sich verirrt. "Sie wollten als Teilstrecke ihres Alpen-Adria-Trails am Vormittag von Valbruna aus auf den Gipfel des Luscharis. Sie waren auf dem mit der Nummer 612 ausgewiesenen Weg unterwegs, der gleich neben dem österreichischen Militär-Friedhof in der Nähe des Misconca-Hanges und eines Waldes liegt", beschreibt eine Aussendung der Berg- und Höhlenrettung Friaul-Julisch Venetien die geplante Route.