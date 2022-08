1982 kam eine deutsche Komödie ins Kino, in der sich zwei großnasige Freunde wegen ihres lizenzlosen Radiosenders Ärger mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einhandeln. "Piratensender Powerplay" heißt das Werk, das den Auftakt zur "Supernasen"-Reihe mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger bildete. Der Film wurde, ebenso wie der Nachfolger "Zwei Nasen tanken Super", hauptsächlich in Velden am Wörthersee gedreht.