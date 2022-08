Ein 67-jähriger in Villach lebender Deutscher erlitt heute gegen 13 Uhr beim Stand-up-Paddeln am Ossiacher See im Bereich von St. Andrä einen Schwächeanfall und fiel ins Wasser. Er wurde daraufhin von Badegästen geborgen und an Land gezogen.

Er war bereits eine kurze Zeit unter Wasser, bis er von Badegästen geborgen und an Land gezogen wurde. Anfangs noch ansprechbar, verschlechterte sich sein Zustand und er musste vom Notarzt versorgt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht werden.