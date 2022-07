Zahlt die Versicherung? Und wenn ja, wie viel? Diese Fragen stellen sich nach jedem Unwetter. Alexander Jelly, Vizepräsident der Kärntner Rechtsanwaltskammer, erklärt die grundsätzliche Rechtslage so: „Meistens besteht für Wohnhäuser eine sogenannte Eigenheimversicherung, die so gut wie immer auch eine Versicherung gegen Sturmschäden enthält.“ Welche Schäden von dieser Sturmschäden-Versicherung umfasst sind, ergebe sich immer aus der jeweiligen Polizze in Verbindung mit den Versicherungsbedingungen. „Häufig sind aber Schäden aus Vermurung oder Lawinen nicht mitversichert, sondern lediglich Schäden in Folge von Erdrutschen“, weiß Jelly.