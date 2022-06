Dreißig Jahre seines Lebens war er als Manager in der weiten Welt unterwegs. Er lebte mit seiner Familie in Belgien, Myanmar, auf den Philippinen und in Nigeria. "Ich leitete für die Voestalpine Projekte in der europäischen Stahlwelt und im weltweiten Großanlagenbau. Ich hatte eine wirklich spannende Berufslaufbahn", resümiert Wolfgang Wögerer.