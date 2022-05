Österreich ist beim Song Contest nicht ins Finale gekommen, Armenien aber schon. Das freut eine Kärntnerin ganz besonders. Der Grund? Vor knapp vier Wochen wurde die gebürtige Veldener Künstlerin Birgit Mörtl kurzfristig kontaktiert, um den Auftritt der armenischen Song-Contest-Teilnehmerin Rosa Linn zu retten. Was es dabei zu retten gab? Das Halbfinale rückte immer näher, das Bühnenbild aber war noch lange nicht fertig. "Und das war sehr aufwändig", erklärt die 45-Jährige. Was wirkte wie kleine Papierzettelchen, waren in Wirklichkeit einzelne kleine Stoffstücke. "Es sollte wie Post-Its anmuten. Aus Papier konnten sie aber wegen der Brandgefahr nicht sein."