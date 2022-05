Wie am Dienstag bekannt wurde, haben Verkehrspolizisten bereits am Sonntag (1. Mai) gegen 11 Uhr in Scheifling schwerpunktmäßig Fahrzeug-Lenkerkontrollen durchgeführt. Dabei kontrollierten sie auch einen in Villach wohnhaften, 49-jährigen Mann – und stellten fest, dass dieser gar keine Lenkberechtigung besitzt.