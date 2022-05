Kärntner rückt in den Vorstand des Münchener Infineon-Konzerns

Der 50-jährige Finkensteiner Andreas Urschitz, der seine Karriere 1994 in Villach startete, wird neuer Marketingvorstand der Infineon Technologies AG. Er will den Weg "in eine lebenswerte Zukunft" an neuer Stelle im Vorstand mitgestalten.