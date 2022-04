Der Wiedereinzug in den Kärntner Landtag ist nach der Abwahl von 2018 das große Ziel der Kärntner Grünen für die Landtagswahl im März 2023. Rückenstärkung gibt es von der Bundespartei. Nicht anders ist es zu interpretieren, dass der Bundesparteitag (=Bundeskongress) mit 290 Delegierten (15 davon kommen aus Kärnten) am 30. April in Villach stattfindet. Zuletzt war das 2015 der Fall.