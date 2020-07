VS Lind ob Velden Gewaltprävention steht für Schüler auf dem Stundenplan

„Gewaltprävention“ wird in der VS Lind ob Velden als Schwerpunkt unterrichtet. Auch das Virus, eine unsichtbare Gewalt, konnte das Konzept nicht erschüttern.

Schuldirektor Christian Zeichen mit Schülern vor der symbolischen Holzskulptur „Lindfried“ (mit Mundschutz). © Markus Traussnig

"Es war auf einmal alles anders. Die Elefantenkinder durften nicht mehr in die Schule, ihre Eltern nicht mehr zur Arbeit. Die Elefanteneltern wurden zu Lehrern“, schildert eine Volksschülerin in einem Video, wie sich „Distance Learning“ im Rahmen von Homeschooling ausgewirkt hat. Sie zeigt Zeichnungen über einen Alltag, in dem sie und die anderen Kinder anwenden konnten, was sie über Vermeidung und Bewältigung von schwierigen Situationen gelernt hatten. Corona, eine „unsichtbare Gewalt, gegen die man nicht kämpfen kann“ war diesmal das Thema der Volksschule Lind ob Velden, die seit zwei Schuljahren den Schwerpunkt auf „Gewaltprävention“ legt.