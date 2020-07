Facebook

Kai Möller entwickelte die Plattform „Lernflix.at“. Seine Tafel hat er sich in die Küche gestellt © Markus Traussnig

Was ihm in der Jugend verwehrt blieb, hat er als Erwachsener geschafft: alles Einser im Abschluss- und im Maturazeugnis. Kai Möller (48) ist wohl Kärntens ältester HTL-Maturant im Fach Maschinenbau. Ursprünglich war der gelernte Bäcker mit Unternehmer- und Meisterprüfung, der als Kind mit seinen Eltern von Hamburg nach Kärnten, in die Heimat seiner Mutter gekommen war, 20 Jahre lang als Produktionsleiter und Lehrlingsausbildner in einer Bäckerei tätig. Da er gesundheitlich den Beruf nicht mehr ausüben durfte, entschloss sich der Motorrad-Fan, der immer schon gerne handwerklich gearbeitet und an Schrauben gedreht hat, 2015 noch einmal die Schulbank zu drücken.