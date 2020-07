Reiseverkehr Kilometerlanger Stau vor dem Karawankentunnel

Facebook

Vor dem Karawankentunnel brauchte man Geduld © APA/DANIEL RAUNIG

Auch in Corona-Zeiten rollt der Urlauberreiseverkehr in Richtung Süden. Nachdem Ostösterreich am Freitag in die Sommerferien gestartet ist, ist auf den Autobahnen einiges los. "In den Süden wird die Frequenz sicher steigen. Grundsätzlich sind wir gut vorbereitet, wenngleich Prognosen in so einem Ausnahmejahr, wo man keine Erfahrungswerte mitbringt, schwer sind", sagt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik.