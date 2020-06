Facebook

Kommt am 24. November nach Villach: Cornelius Obonya © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Unsicherheit, wie und wann es mit dem Kulturbetrieb wieder losgeht, war groß. Die Villacher Kulturabteilung hat dennoch an einem Kulturherbst nach der coronabedingten Durststrecke getüftelt und kann nun mit einem sehens- und hörenswerten Programm mit internationalen Künstlern aufwarten.

„Es hat qualitativ keinen Einbruch gegeben, wir haben ein buntes Panorama an Konzerten, Ensembles und Theaterstücken im Repertoire“, verspricht Kulturamtsleiter Christian Sturm. Den Anfang macht in der Kategorie „Klang Sinfonie“ am 11. Oktober das polnische Orchester „Sinfonietta Cracovia“ unter Leitung von Jurk Dybal. Zu hören sind neben dem Klavierkonzert von Frédéric Chopin, es spielt Ingolf Wunder, auch dessen eher unbekannte polnische Lieder. Am 24. November ist Schauspieler Cornelius Obonya und das Ballaststofforchester Salzburg mit Texten und Musik, die im Dritten Reich verboten waren, zu Gast.

Villachs Kulturreferentin, Gerda Sandriesser, war es bei der Programmgestaltung besonders wichtig, starken Frauen eine Bühne zu bieten, „um damit ein Zeichen zu setzen“. So wird Katharina Straßer mit dem theatralen Liederabend „Alles für Hugo“ als Cissy Kranner einen Auftritt haben (8. 10.) und Susanne Felicitas Wolf wird im biografischen Schauspiel „Marie Curie“ (9. 3. 2021) zu sehen sein. Freuen darf man sich wohl auch auf die „Lieder vom Himmel und der Erde“, die Erika Pluhar und das Klaus Trabitsch Ensemble auf die Bühne bringen (17. 11.). HS

Nähere Infos: villach.at/kulturabo oder Tel.: 04242/2053412