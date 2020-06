Das Landeskriminalamt informiert ab 15.30 Uhr in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Ermittlungen nach zwei Tötungsdelikten in Kärnten.

Zwei Frauen sind tot: Eine 62-jährige Wernbergerin wurde am Samstag tot in einem Einfamilienhaus aufgefunden, eine 56-jährige Landskronerin wurde in Drobollach am Faaker See auf offener Straße erschossen. Mutmaßlicher Täter ist ein 60-jähriger Kärntner. Er war unmittelbar nach den Taten über die Grenze nach Tarvis geflüchtet, wo er Selbstmord beging.