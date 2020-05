Kleine Zeitung +

Trotz Corona Infineon stellt Rohbau für neue Chipfabrik in Villach fertig

Dachgleiche bei der derzeit größten privaten Investition in Österreich: Infineon Austria stellt in Villach den Rohbau für die neue Fabrik für Energiespar-Chips fertig. Zwar ist die Nachfrage danach derzeit gebremst. "Zieht sie aber an, müssen wir gerüstet sein."