Biogemüsebauer Andreas Gregurič aus Wernberg in seinem Tomatenhaus © WEICHSELBRAUN

Wie immer hat er wertvolle Samen für 3000 Tomatenpflanzen von 25 uralten, widerstandsfähigen und geschmackergiebigen Sorten in die Erde gesetzt. Am Arche- Noah-Pflanzenmarkt für Raritäten im Freilichtmuseum Maria Saal hätte man sie ihm wie immer buchstäblich aus der Hand gerissen. Doch heuer darf der Markt, der für Anfang Mai geplant war, nicht stattfinden, ebenso wie das 30-Jahr-Jubiläum des Vereins zur Erhaltung der Vielfalt, für den der naturverbundene Biogemüsebauer Andreas Gregurič (44) exklusiv in Kärnten Tomaten produziert.