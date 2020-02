Kleine Zeitung +

ZiB-Spezial zum Corona-Virus Villacher Fasching beginnt wegen Sondersendung 15 Minuten später

Anlässlich der ersten bestätigten Fälle des Coronavirus in Österreich zeigt ORF 2 am heutigen Faschingsdienstag zusätzlich zu den regulären Info-Sendungen eine „ZIB spezial“ (bis 20.30 Uhr). Der heutige „Villacher Fasching“ verzögert sich daher um 15 Minuten und beginnt um 20.30 Uhr in ORF 2.