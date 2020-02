Facebook

Hacksteiner kam 2001 nach Kärnten. Beim Konzert steht sie heute als Fagottistin auf der Bühne © Schwinger

In der Draustadt sind die Rosenmontagskonzerte des Villacher Musikvereins längst zur Tradition geworden. Was die diesjährige Organisatorin Margret Hacksteiner besonders freut: Sie locken auch immer mehr Musikbegeisterte an. „Es ist uns gelungen, die Besucherzahlen stetig zu steigern. In den letzten Jahren war das Konzert mit mehr als 1000 Besuchern immer ausverkauft.“ Auch heuer ist das nicht anders. „Es gibt nur noch ein paar Restkarten“, sagt Hacksteiner, die seit 2013 im Vorstand des Vereins tätig ist.