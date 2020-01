Facebook

Im LKH Villach absolvierte er einen Teil des Turnus, jetzt kehrt Oliver Preyer (47) als Primarius zurück © Hannes Pacheiner

Seit Ende Oktober war Oliver Preyer, derzeit noch Gynäkologie-Primar am Tauernklinikum Zell am See, alle zwei Wochen tageweise in Villach, um sich ein Bild von seiner künftigen Wirkungsstätte zu machen. Er übernimmt kein einfaches Erbe. Sein Vorgänger hatte nach seiner Entlassung seinem Leben durch einen Suizid ein Ende gesetzt, was die Abteilung schwer belastete. Sie wird interimistisch von der Ersten Oberärztin Elisabeth Janschek geführt, der Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel für ihre Verdienste dankt: „Sie hat die Abteilung umsichtig geführt und in dieser schwierigen Situation stabilisiert.“